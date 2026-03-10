Entrenador de LAFC halagó a Alajuelense: vea lo que dijo

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Es hoy. Alajuelense enfrenta esta noche a Los Ángeles F.C. por la Copa de Campeones de la Concacaf, por la ida de los octavos de final.

El entrenador Marc Dos Santos habló junto a la figura de la selección francesa, Hugo Lloris, de cara al importante duelo, y halagó a la Liga por su último enfrentamiento entre sí.

“Alajuelense es un equipo que, la última vez que enfrentamos en casa no ganamos, perdimos el partido, así que es un equipoo complicado. Van a intentar aprovechar nuestros errores y ser buenos en transiciones”, dijo Dos Santos.

Afirmó también que van partido a partido, y que no cree que nadie en el camerino esté pensando en los partridos anteriores, dado su buen momento de forma.

También habló Lloris, y dijo lo siguiente:

“Es un partido de Champions Cup, no importa a quién enfrentemos, tenemos que estar al nivel de la competencia”.

El duelo será esta noche a las 9:00 p.m. hora de Costa Rica.