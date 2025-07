A partir del 16 de agosto de 2025, el sistema sanitario del Reino Unido pondrá en marcha el programa piloto “Fútbol con Receta”: médicos de cabecera en Gloucestershire podrán prescribir entradas gratuitas a partidos de fútbol del club Forest Green Rovers como parte del tratamiento para pacientes con depresión leve o moderada.

La iniciativa, promovida por el diputado laborista y exmédico Simon Opher, junto al propietario ecologista del club, Dale Vince, busca ofrecer una alternativa a los psicofármacos en casos no graves, y aprovechar el carácter social e inclusivo del fútbol para reducir el aislamiento emocional. Las entradas serán donadas por el club y distribuidas en doce consultorios médicos cercanos al estadio The New Lawn, en Nailsworth.

Según Opher, gran parte del beneficio del programa radica en que “ver fútbol da un sentido de comunidad”, dando a los pacientes una vía para socializar, animar a un equipo y desconectar de su rutina diaria. Además, estudios recientes respaldan esta estrategia: asistir a eventos deportivos en vivo mejora el bienestar subjetivo y reduce la sensación de soledad entre la población adulta.

El plan comenzará con el partido del 16 de agosto frente al Yeovil Town, y se prolongará durante toda la temporada. Si los resultados resultan positivos, el modelo podría ampliarse a otras regiones del país.