Entidades analizarán más los perfiles de deudores

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Las entidades financieras y bancarias tendrán que ser más cautelosas y analizar con mayor detenimiento a quién le dan crédito, según los cambios a nivel financiero.

Los cambios a nivel financiero obligan a las entidades bancarias y financieras a analizar más los perfiles de deudores antes de otorgar un crédito.

Las entidades analizarán con mayor detenimiento los perfiles de quienes solicitan crédito, luego de que se establecieran cambios a nivel financiero para ser más cuidadosas.