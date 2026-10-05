Entidades analizarán más los perfiles de deudores

Serán más cuidadosas con los créditos.

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Las entidades financieras y bancarias tendrán que ser más cautelosas y analizar con mayor detenimiento a quién le dan crédito, según los cambios a nivel financiero.

Los cambios a nivel financiero obligan a las entidades bancarias y financieras a analizar más los perfiles de deudores antes de otorgar un crédito.

Las entidades analizarán con mayor detenimiento los perfiles de quienes solicitan crédito, luego de que se establecieran cambios a nivel financiero para ser más cuidadosas. 