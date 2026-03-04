Las chefs Graciela Azofeiva e Ivonne Chavarría, de Manos de Ángel, visitaron el programa para demostrar que las ensaladas pueden ser una comida completa, versátil y nutritiva.

Prepararon una ensalada de guineo con atún, explicando que se debe cocinar el guineo con sal y un chorrito de leche por 15 minutos para que quede blanco y suave. Recomiendan calcular un guineo por persona y picar finamente cebolla, chile, culantro y tomate para dar color y frescura.

La mezcla se completa con atún (en aceite o agua) y mayonesa al gusto. También presentaron una ensalada César de pollo con lechuga romana.