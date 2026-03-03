Enrojecimiento, ardor y sequedad intensa: el doctor explica qué lo causa y cómo tratarlo

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El 70% al 80% de las consultas dermatológicas por problemas en las manos están relacionadas con dermatitis de contacto alérgica o irritativa, explicó el doctor Ismael Sánchez.

El especialista señaló que el uso de detergentes, cloro y jabones agresivos es una de las principales causas de resequedad, picor y ampollas. Sin embargo, advirtió que no todas las irritaciones responden a químicos: el clima frío, ambientes secos, infecciones por hongos, herpes e incluso el eritema multiforme pueden generar brotes.

Ante cualquier síntoma persistente, lo recomendable es acudir al dermatólogo para un diagnóstico preciso.