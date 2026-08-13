Enorme incendio en charral es atendido por los bomberos en Ruta 27

El Cuerpo de Bomberos trabajó por más de una hora para controlar un incendio de grandes proporciones en un charral ubicado en la Ruta 27, a la altura del kilómetro 12 en el sector de Santa Ana, con una afectación estimada entre 10 mil y 12 mil metros cuadrados de terreno cubierto de pasto seco y sacate.

Las labores de extinción se activaron pasadas las 4:00 de la madrugada ante la emergencia que generó una densa columna de humo visible desde varios puntos, aunque el principal factor que complicó el combate fue el fuerte viento que alimentaba las llamas y las extendía con rapidez.

Pese a que existen viviendas cercanas a la zona, la afectación se limitó al área del charral sin reportes de estructuras dañadas, aunque los bomberos mantuvieron vigilancia ante posible reactivación.