Enorme hueco sorprende a conductores y provoca cierre de carril

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Un enorme hueco sorprendió a los conductores en Heredia y provocó el cierre de uno de los carriles de una importante vía.

La emergencia ocurrió a un costado del Centro Comercial Paseo de las Flores, donde el terreno cedió debido a un problema en el sistema de alcantarillado.

Vehículo quedó atrapado en el hueco

El daño provocó que un vehículo liviano quedara parcialmente dentro del enorme hueco. El conductor logró salir del automotor y, según el reporte, no sufrió lesiones.

El incidente sí provocó daños materiales en el vehículo.

Además, el socavamiento dejó una parte de la carretera prácticamente sin suelo debajo.

Las imágenes muestran la magnitud del hueco y el riesgo que representa para quienes transitan por este sector de Heredia.

Cierre afecta a los conductores

Las autoridades colocaron vallas para resguardar el área y evitar que otros vehículos se acerquen al punto afectado.

Por ahora, los conductores deben utilizar una ruta alterna. Quienes salen hacia Heredia deben invadir temporalmente uno de los carriles del sentido contrario para continuar su recorrido.

La situación podría generar mayores complicaciones durante las horas de mayor tránsito.

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