Enorme deslizamiento compromete carretera principal

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un enorme deslizamiento compromete la Ruta 219, cerca del sector conocido como La Chinchilla, en la vía que comunica al Parque Nacional Volcán Irazú con el centro de Cartago. El terreno permanece inestable y mantiene en alerta a las autoridades.

Las comunidades de Tierra Blanca, Llano Grande, San Juan de Chicuá, Pacayas, San Pablo, Santa Rosa y San Gerardo, en Oreamuno, podrían quedar aisladas por el cierre de la ruta. Durante la tarde de ayer se colocaron vallas para alertar a los conductores que se dirigen hacia el centro de Cartago.

Los vecinos señalan que la falta de mantenimiento ha concentrado maleza en los sistemas de alcantarillado y el agua se viene por la calle. Parte de las tuberías y un poste también se vieron comprometidos por el deslizamiento.