En la Ruta 247, en Cariari, el paso quedó bloqueado ante la caída de un enorme árbol que cubrió ambos carriles, lo que imposibilitaba el tránsito por el lugar.

Los conductores que pasaban por la zona fueron los encargados de limpiar y retirar el árbol, luego de que las fuertes lluvias provocaran este incidente.

La caída del árbol se atribuye directamente a las intensas lluvias que han afectado la zona, las cuales han saturado los suelos y debilitado el sistema radicular de los árboles en las áreas aledañas a las carreteras.