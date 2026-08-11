Enfermeros del Hospital México amenazan con huelga este miércoles

Los enfermeros del Hospital México amenazan con un paro de labores este miércoles en protesta por el sobrecargo de pacientes y los cambios en las plazas que, según denuncian, han afectado la calidad de la atención médica y las condiciones laborales del personal de enfermería.

El gremio exige a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una solución inmediata a las problemáticas que enfrentan, que incluyen la falta de personal suficiente para atender la creciente demanda de servicios.

La amenaza de huelga se da en un contexto de crecientes tensiones entre los trabajadores de la salud y la administración de la CCSS.