La IA podría detectar enfermedades del corazón: así funcionaría

La inteligencia artificial podría convertir las mamografías en una nueva herramienta para detectar señales de enfermedades cardiovasculares en mujeres.

Analizó casi 100.000 mamografías

Investigadores analizaron 97.364 mamografías de casi 30.000 mujeres y entrenaron un sistema de IA para identificar patrones relacionados con problemas cardiovasculares.

Hasta 86% de precisión

El sistema logró identificar antecedentes de accidente cerebrovascular con una precisión del 86%, además de alcanzar un 79% para hipertensión y 78% para enfermedad coronaria.

Una herramienta para detectar riesgos

Los investigadores consideran que esta tecnología podría permitir identificar señales de riesgo cardiovascular aprovechando estudios que las mujeres ya realizan de forma rutinaria.

Sin embargo, la herramienta todavía requiere más estudios y validaciones antes de poder utilizarse como método de diagnóstico en hospitales y clínicas.

Con información de Infobae