Enfermedades crónicas: más allá de las pastillas, un manejo integral

Las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad requieren un abordaje que va más allá de la medicación diaria para lograr resultados sostenibles.

El Dr. Bernardo Meza, especialista en obesidad y salud metabólica, explica que los medicamentos GLP-1 imitan hormonas intestinales que estimulan la insulina y frenan el apetito a nivel cerebral.

Además del tratamiento farmacológico, la actividad física, la alimentación equilibrada y la salud de la microbiota intestinal son pilares fundamentales para proteger el corazón y regular la presión arterial.