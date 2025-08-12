Postres italianos endulzan el Día de la Madre con opciones como gelato de sabores tropicales, según Carlos Hidalgo, repostero especializado, quien describe técnicas para mantener su textura cremosa fuera del congelador hasta por dos horas.

Él menciona que combinaciones con frutas frescas o chocolates oscuros en queques gelato ofrecen porciones compartidas ideales para reuniones familiares donde la presentación impacta visualmente.

Además, destaca que estos clásicos europeos adaptados con ingredientes locales generan experiencias gourmet accesibles que celebran el paladar materno.