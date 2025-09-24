La pasión por el fútbol nacional creció en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante el 2025. Así lo indica un estudio elaborado por el Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense de la Universidad de Costa Rica (UCR), que señala que el 42% de las personas encuestadas se considera seguidora del balompié local, tres puntos porcentuales más que en 2024.

El liderazgo en la afición

El estudio confirma que el Deportivo Saprissa continúa como el club con mayor cantidad de seguidores en la GAM. Un 44,9% de las personas consultadas se identificó con el conjunto morado, lo que lo mantiene al frente de la tabla de popularidad.

En el segundo lugar se ubica Liga Deportiva Alajuelense con un 35,9% de la afición. Muy por detrás aparecen el Club Sport Herediano con un 9% y el Club Sport Cartaginés con un 8,7%. Además, un 18,9% de las personas consultadas aseguró no tener simpatía por ningún equipo.

Cartaginés lidera entre los jóvenes

El informe también destaca que los equipos enfrentan dificultades para atraer a las nuevas generaciones. Entre quienes dijeron no gustarles el fútbol, el 33,8% tiene entre 18 y 29 años. Sin embargo, Cartaginés rompe esta tendencia, ya que el 61,1% de sus aficionados se encuentra en este rango de edad, una proporción muy superior a la de Saprissa y Alajuelense (cerca del 40%) y Herediano (44%).

En cuanto a la participación femenina, el estudio muestra que las mujeres representan un sector menos vinculado con el fútbol nacional: en Saprissa no superan el 36% de la afición y en Alajuelense alcanzan apenas el 25%.

Compromiso y niveles de fidelidad

La investigación también analizó el nivel de compromiso de las aficiones. Saprissa y Alajuelense presentan el mayor porcentaje de hinchas con un vínculo “alto” (alrededor del 43% cada uno).

Por su parte, Herediano y Cartaginés concentran la mayor parte de su hinchada en el nivel “medio” (55,6%), aunque difieren en la proporción de seguidores con compromiso “bajo”: Herediano registra un 5,6% y Cartaginés un 16,7%.

Puede repasar los datos al completo en el siguiente enlace.