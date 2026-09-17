Encuentran sin vida en Brasil a famosa tiktoker de 22 años

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La tiktoker brasileña Duda Alves murió a los 22 años el pasado 13 de septiembre. Su familia confirmó la noticia dos días después, mientras las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

Alves consiguió una importante comunidad en TikTok, donde acumulaba más de 750.000 seguidores y 27 millones de “me gusta. Sus publicaciones mostraban momentos de su vida cotidiana y contenidos de humor.

Sus últimos videos

Durante las semanas previas a su muerte, Alves compartió varios videos sobre su recuperación después de una cirugía de reducción de pecho.

La joven explicó que tomó la decisión porque sentía molestias al utilizar ropa deportiva y consideraba que el tamaño de sus pechos no era proporcional a su cuerpo.

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Uno de sus últimos videos, publicado el 8 de septiembre, mostró parte de las dificultades que enfrentó durante la recuperación. Alves dijo que habían pasado cerca de tres semanas desde la operación y describió fuertes dolores, vómitos frecuentes y momentos en los que llegó a llorar por las molestias.

Cuatro días antes de su muerte

El 9 de septiembre, Alves publicó su último video en TikTok. En esa publicación respondió a hombres que criticaron su decisión de someterse a la cirugía y explicó que sus razones incluían tanto la comodidad como aspectos estéticos.

La causa de muerte todavía no trascendió de forma oficial.

Policía investiga las circunstancias de su muerte

La Policía Civil del Distrito Federal de Brasil mantiene abierta una investigación para determinar qué ocurrió. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales y señalaron la necesidad de proteger la privacidad de la familia.

Hasta el momento, no existe una relación confirmada entre la cirugía de reducción de pecho y la muerte de Duda Alves. Tampoco existe confirmación oficial de que los síntomas que describió durante su recuperación provocaran su fallecimiento.