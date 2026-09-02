Encuentran sin vida a influencer y modelo internacional

La influencer y modelo tailandesa Donut Nattharon Banpasuwan, conocida en redes sociales como Bunny Donut, murió a los 31 años después de enfrentar una enfermedad durante un periodo prolongado.

La noticia fue confirmada por personas cercanas a la creadora de contenido, entre ellas la influencer Francesca Russo, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales.

De acuerdo con sus allegados, Donut murió de manera pacífica después de una larga lucha contra una enfermedad. Hasta ahora, no se ha informado cuál era el padecimiento que enfrentaba.

Según medios locales, la influencer tenía previsto compartir detalles sobre su proceso médico con el objetivo de crear conciencia, pero habría decidido hacerlo después de completar las ceremonias de despedida.

¿Quién era Bunny Donut?

Donut Nattharon Banpasuwan era una reconocida influencer y modelo de Tailandia. Su cuenta de Instagram reunía a más de 700 mil seguidores, que superaban el millón si se cuenta Tiktok y Facebook, donde compartía fotografías de sesiones de modelaje y contenido relacionado con su vida cotidiana.

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La joven también ganó reconocimiento dentro de la industria del modelaje tras aparecer en Playboy Tailandia.

Tras conocerse su fallecimiento, sus redes sociales recibieron numerosos mensajes de despedida y condolencias dirigidos a su familia y personas cercanas.