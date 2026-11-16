Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz informó sobre el fallecimiento de un privado de libertad, luego de que sus compañeros alertaran que se encontraba muerto en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero (La Reforma).

Según la información preliminar, el hombre permanecía inmóvil en su cama. Al ahora fallecido lo identificaron con el apellido Campos, de 70 años.

Este suceso ocurrió a eso de las 12:50 a. m. de este lunes 16 de noviembre, en San Rafael de Alajuela.

Tras la llegada de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, lo declararon como muerto. De momento, la causa de muerte permanece bajo investigación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.