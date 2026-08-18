Al ser las 10 de la mañana de este martes, un hombre adulto murió tras recibir impactos de arma de fuego en el tórax, en un hecho ocurrido en Alajuela.

Los disparos salieron desde un automóvil color gris, mismo que las autoridades localizaron quemado tras el homicidio.

El vehículo terminó en plena carretera de Alajuela, en las cercanías de un reconocido complejo deportivo. Los sujetos huyeron del lugar sin dejar rastro.

¿Por qué ocurrió el asesinato?

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y la identidad del fallecido.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y cómo se produjo la agresión que terminó con la vida del hombre.

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