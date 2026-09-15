Encuentran a persona muerta en estado de descomposición

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Las autoridades localizaron este martes un cuerpo sin identificar y en avanzado estado de descomposición en Tierra Blanca de Cartago, según información preliminar.

El hallazgo ocurrió aproximadamente un kilómetro antes del cruce de Tierra Blanca, en dirección hacia Cot, cerca de un reconocido restaurante de la zona.

Las primeras informaciones señalan que una persona encontró el cuerpo y alertó a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Investigan posible accidente

De manera preliminar, se analiza la posibilidad de que la persona fallecida fuera un trabajador que transitaba por el sector.

Una de las hipótesis que se mantiene bajo investigación apunta a que pudo sufrir un accidente o una caída en la zona.

Sin embargo, las autoridades todavía no confirman la identidad de la persona ni las circunstancias exactas que provocaron su muerte.

El cuerpo permanece sin identificar y las investigaciones deberán determinar qué ocurrió y cuánto tiempo llevaba en el lugar.

Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer el caso y establecer la identidad de la persona fallecida.

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