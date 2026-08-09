Encuentran peligrosa bacteria fecal en acueducto

Autoridades mantienen vigilancia sanitaria en Aserrí y San Juan de Dios de Desamparados, donde ya se contabilizan 14 casos de hepatitis A. Durante la investigación, ocurrió el hallazgo de bacterias fecales en uno de los acueductos evaluados.

El panorama de salud

Según la información disponible, la hepatitis A puede transmitirse mediante el consumo de agua o alimentos contaminados. Sin embargo, la Municipalidad de Aserrí aseguró que no detectó el virus de la hepatitis A en el agua que distribuye el acueducto y señaló que los casos registrados no pueden atribuirse directamente al suministro.

Salud también analizó muestras de agua de la Asada de Poás y de Barrio Corazón de Jesús, donde descartó contaminación del virus. Mientras se mantiene la vigilancia, vecinos de Aserrí han recurrido al almacenamiento de agua y a la compra de agua embotellada debido a los problemas con el suministro.

El hallazgo de las bacterias fecales

Durante la vigilancia de la situación, el Ministerio de Salud detectó coliformes fecales en el acueducto municipal de Lourdes, tanto en las fuentes donde se capta el agua como en algunos puntos de la red que abastece a los vecinos.

Los análisis también identificaron deficiencias en los sistemas de desinfección y presencia de sedimentos en ciertos sectores.

Según información de Science Direct, estas bacterias están asociadas específicamente con la contaminación fecal. Se caracterizan por ser bacterias gramnegativas, con forma de bacilo, que no forman esporas y pueden fermentar la lactosa, produciendo ácido y gas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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