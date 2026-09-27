Encuentran muertos a dos jóvenes arrastrados por la corriente

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Dos hombres de 23 años murieron por sumersión en playa Cabal, en Liberia, Guanacaste.

Identificados por el OIJ

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los fallecidos fueron identificados con los apellidos Martínez y Coronado, ambos de 23 años.

Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 10:43 p. m. de este sábado. Según la información preliminar, ambos permanecían en la playa durante la tarde cuando, en determinado momento, fueron arrastrados por una corriente.

Más detalles sobre el caso

Agentes judiciales se trasladaron al sitio y realizaron el levantamiento de los cuerpos.

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Los fallecidos serán trasladados a la Morgue Judicial, donde se les practicará la respectiva autopsia para determinar las causas de muerte.