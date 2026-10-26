Encuentran joven drogado en el cauce de un río contaminado

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

En el cauce de un río contaminado fue localizado un joven que al parecer se encontraba bajo los efectos de alguna droga que le impedía reaccionar, en el barrio El Lince en Higuito de San Miguel.

Pese a los gritos de los vecinos, el joven se sumergía más en las contaminadas aguas, por lo que decidieron rescatarlo y luego fue auxiliado por personal de Bomberos y Cruz Roja.

Posteriormente, el joven fue llevado a un centro médico para recibir la atención requerida tras ser extraído del cauce del río por los cuerpos de rescate.