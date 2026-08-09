El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó un homicidio en el que encontraron a un hombre muerto en la vía pública.

Según la información preliminar, a la víctima la encontraron con un casco de motociclista puesto. No obstante, los responsables se habrían llevado el vehículo.

El hombre, de apellido Velásquez, tenía 21 años. El reporte judicial indica que presentaba heridas en la cabeza, tórax, espalda y brazos.

Al hombre lo hallaron muerto en el sector de Santa Marta de Batán, Limón, a eso de las 8:00 a. m. de este domingo 9 de agosto.

Actualmente, el país lleva más de 468 homicidios durante este 2026, de los cuales al menos 366 ocurrieron con un arma de fuego.

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Por: Camila Rosales Méndez

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