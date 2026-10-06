Vecinos encuentran hombre baleado en la calle

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un hombre a quien sus vecinos encontraron con múltiples heridas de bala en vía pública.

¿Cómo falleció el hombre?

Según la información preliminar, los vecinos escucharon al menos cuatro detonaciones. Al salir, encontraron al hombre con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

En apariencia, la víctima había salido de su casa en bicicleta y, cerca de 100 metros después, fue interceptada por una cantidad de sospechosos aún por determinar, quienes le habrían disparado.

Personal de la Cruz Roja Costarricense lo trasladó en condición crítica a la Clínica de Batán, donde falleció. Las autoridades judiciales lo identificaron con el apellido Meneses, de 31 años.

El suceso ocurrió en Goli de Matina, Limón, cerca de las 4:20 a. m. de este 6 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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