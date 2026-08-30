Encuentran cuerpo sin vida de motociclista en Sarapiquí

Autoridades informaron sobre el hallazgo del cuerpo de un motociclista tras un accidente de tránsito la mañana de este domingo.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial, el fallecido iba en su vehículo y, por razones desconocidas, colisionó contra el muro de contención de una alcantarilla, lo que le provocó la muerte en el sitio.

No obstante, una persona que se encontraba en los alrededores encontró el cuerpo de la víctima y avisó a las autoridades.

El hombre fue identificado con el apellido Castro y tenía 50 años de edad.

Este suceso ocurrió cerca de las 2:00 a. m., en Pueblo Nuevo de Sarapiquí, Heredia.

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Por: Camila Rosales Méndez}

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