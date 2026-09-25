Encuentran cuerpo lleno de balas en una calle

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Un hombre de apellido López, de 34 años, fue encontrado sin vida durante la madrugada de este jueves en calle San Antonio, en La Roxana de Guápiles, Limón.

El reporte ingresó a las 2:47 a. m., cuando dos transeúntes pasaron por el lugar y observaron algo a la orilla de la vía.

Al acercarse, los hombres descubrieron que se trataba de una persona. Además, notaron que presentaba varios impactos de bala, por lo que alertaron a las autoridades.

OIJ confirmó el homicidio

Agentes de las delegaciones regionales de Pococí y Guácimo se desplazaron hasta el sitio y confirmaron el hallazgo.

Los investigadores encontraron a López sin signos vitales. Además, el cuerpo presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en el pecho y la cabeza.

En la escena, los agentes también localizaron indicios balísticos, que ahora forman parte de la investigación.

Caso continúa bajo investigación

Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial.

Allí se le practicará la respectiva autopsia para determinar las causas de muerte.

El OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer cómo ocurrió el homicidio y determinar quiénes serían los responsables.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.