Encuentran cuerpo lleno de balas en una calle

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Un hombre de apellido López, de 34 años, fue encontrado sin vida durante la madrugada de este jueves en calle San Antonio, en La Roxana de Guápiles, Limón.
El reporte ingresó a las 2:47 a. m., cuando dos transeúntes pasaron por el lugar y observaron algo a la orilla de la vía.
Al acercarse, los hombres descubrieron que se trataba de una persona. Además, notaron que presentaba varios impactos de bala, por lo que alertaron a las autoridades.
Agentes de las delegaciones regionales de Pococí y Guácimo se desplazaron hasta el sitio y confirmaron el hallazgo.
Los investigadores encontraron a López sin signos vitales. Además, el cuerpo presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en el pecho y la cabeza.
En la escena, los agentes también localizaron indicios balísticos, que ahora forman parte de la investigación.
Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial.
Allí se le practicará la respectiva autopsia para determinar las causas de muerte.
El OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer cómo ocurrió el homicidio y determinar quiénes serían los responsables.
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