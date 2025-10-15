Hace escasos minutos el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de un cuerpo en la finca allanada desde este martes por el caso de la desaparición de Ligia Faerron.

Detalles

“El OIJ de San Carlos hizo el hallazgo de lo que pareciera ser un cuerpo enterrado dentro de la propiedad de la madrastra del principal sospechoso de haber asesinado en apariencia a Ligia Faerron”.

Hallazgo se dio cerca de un vivero que se encuentra dentro de la propiedad.

Procedimiento

Se va a pasar el cuerpo a medicatura forense, para determinar la identidad del fallecido.

Información en desarrollo.