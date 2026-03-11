La mañana de este miércoles fue localizado un cuerpo en una cuneta de la carretera General Cañas, en el sentido San José–Alajuela, a la altura del Conservatorio Castella.

Hallazgo del cuerpo

El hallazgo genera un fuerte congestionamiento vehicular, ya que uno de los carriles debió ser cerrado por las autoridades. Esta situación complicó aún más el tránsito en una de las rutas más importantes y concurridas del país.

Se espera la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento correspondiente.

Identidad del cuerpo

De momento, las autoridades no confirman la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias en las que terminó en ese punto de la carretera.

El caso quedará bajo investigación del OIJ, que deberá determinar si se trató de un accidente de tránsito, si la persona caminaba por la zona o si el cuerpo fue abandonado en el lugar.

Presa alcanza varios kilómetros

Se reportan presas que alcanzan aproximadamente cinco kilómetros, desde el sector cercano a la rotonda Juan Pablo II hasta el punto donde trabajan las autoridades.

En condiciones normales, ese trayecto se recorre en unos cinco minutos; sin embargo, debido al incidente, algunos conductores tardan hasta 40 minutos para avanzar por la zona.

Congestionamiento en sentido Alajuela- San José

Además, la congestión vial se extendió también al carril en sentido contrario, por el efecto de la curiosidad de quienes reducen la velocidad para observar la escena.

Rutas alternas

La saturación en la General Cañas generó presión en otras rutas cercanas. En la vía Pozuelo–Heredia se reportaron dos colisiones que también afectan el tránsito.

Uno de los accidentes ocurrió frente a Repuestos Gigante, donde colisionaron un carro y una motocicleta. El segundo se registró frente a la entrada a Los Lagos, donde hubo una colisión múltiple. En ambos casos se reportan únicamente daños materiales.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se realiza el levantamiento del cuerpo y continúan las investigaciones.