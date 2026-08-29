El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Siquirres.

La información preliminar indica que la víctima ya había sido reportada como desaparecida, situación que activó los protocolos de búsqueda.

Las autoridades lo encontraron en la zona de Reventazón, Siquirres, dentro de una finca bananera. El cuerpo corresponde a un hombre de apellido Jirón, de aproximadamente 47 años. Presentaba cuatro impactos de arma de fuego en la cabeza.

Este suceso se suma a los 527 homicidios que reporta el OIJ durante 2026, de los cuales cerca de 124 ocurrieron en Limón.

También podría interesarle: Ataque a balazos deja dos personas fallecidas

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.