El OIJ encontró el cuerpo de una mujer enterrado en el patio de una casa en Laurel de Corredores, presuntamente identificado como Rufina Jiménez Arias, de 56 años, quien estaba desaparecida desde el pasado 7 de julio.

Durante un allanamiento realizado este martes en la vivienda donde residía con su hijo de 17 años, los agentes hallaron el cuerpo de la mujer enterrado en el patio de la propiedad.

La investigación se activó después de que la hija de la víctima reportara la extraña desaparición, indicando que su madre no respondía los mensajes.