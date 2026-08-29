Encuentran cuerpo de joven asesinado frente a una iglesia

Un joven de apenas 18 años fue asesinado a balazos la noche de este viernes en el sector de Goli de Matina, en Limón. El cuerpo quedó tendido en vía pública, frente a una iglesia evangélica y muy cerca de la vivienda de la víctima.

Ataque ocurrió cerca de las 8 de la noche

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 8 p. m., cuando el joven fue atacado con arma de fuego.

Las circunstancias en que se produjo el homicidio y la dinámica observada en la escena hacen presumir a las autoridades que podría tratarse de un nuevo caso de sicariato.

En un inicio se creyó que era menor de edad

En un primer momento trascendió que la víctima podría ser menor de edad. Sin embargo, las autoridades confirmaron posteriormente que se trataba de un joven de 18 años.

El cuerpo quedó en la vía pública, frente al templo evangélico de barrio Goli y a pocos metros de donde residía.

Segundo posible sicariato de la noche

Este homicidio se suma a otro hecho ocurrido horas antes en Turrialba, donde también se investiga un ataque como posible caso de sicariato.

Según la información preliminar, ese hecho ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., mientras que una hora y media después se registró el ataque mortal en Matina.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el móvil del crimen y las circunstancias en que ocurrió el ataque.