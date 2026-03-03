Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre que había desaparecido por accidente acuático en el sector de Playa Jacó. Incidente se registró desde el pasado viernes.

¿Cómo se dio el accidente acuático?

El ahora fallecido estaba en el agua junto a otro hombre, cuando los dos fueron arrastrados por la corriente. Rescatistas lograron poner a salvo a uno de ellos, pero el otro permaneció desaparecido hasta este lunes, en horas de la noche.

Declaraciones sobre el hallazgo del cuerpo del hombre arrastrado por la corriente en Jacó

“El cuerpo de este fue recuperado la noche de ayer a eso de las 8:17 a.m., una intensa búsqueda que llevó tres días trabajando con personal de Cruz Roja Costarricense, familiares y amigos”, dijo Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional.

Por el momento, el Organismo de Investigación Judicial no se ha referido al incidente.