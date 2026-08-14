Encuentran con vida a hombre desaparecido en el Chirripó

Un hombre adulto que permanecía desaparecido desde el pasado 10 de agosto fue localizado con vida por equipos de la Cruz Roja Costarricense en el Parque Nacional Chirripó.

Cruz Roja localiza con vida al hombre desaparecido

La Benemérita Cruz Roja Costarricense confirmó que logró ubicar con vida al hombre adulto reportado como desaparecido desde el pasado 10 de agosto en el Parque Nacional Chirripó.

Los equipos de rescate encontraron al hombre aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector conocido como Las Morenas.

Hombre presenta golpes y signos de deshidratación

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja, el paciente presenta golpes varios y signos de deshidratación.

Tras localizarlo, los socorristas mantienen el operativo para garantizar su traslado a un sitio seguro, donde pueda recibir la atención que requiere.

Equipos preparan la extracción en el Chirripó

En este momento, los equipos de rescate analizan las condiciones idóneas para realizar la extracción del hombre desde el sector.

La Cruz Roja trabaja en el traslado del paciente hacia un lugar seguro para continuar con su valoración y atención.

La localización con vida del hombre pone fin, por ahora, a la búsqueda que se mantenía activa desde el pasado 10 de agosto en el Parque Nacional Chirripó.