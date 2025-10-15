Una mujer adulta que permaneció desaparecida por 14 días apareció, con vida, la mañana de este miércoles en una zona montañosa de Golfito, Puntarenas. La noticia la confirmó Bomberos.

Operativo conjunto

En la operación participaron el equipo de Rescate en Montañas de Bomberos, personal de las estaciones de la Zona Sur, el Equipo de Drones y unidades de rescate de la institución. También colaboraron la Policía de Fronteras, la Cruz Roja, vecinos y familiares.

Difícil acceso

Según explicó Arturo Cordero, del Equipo de Drones de Bomberos, la localización se dio alrededor de las 10:40 a.m. tras un esfuerzo conjunto de todos los cuerpos de emergencia. “Nos encontramos en labores de extracción desde la montaña debido a que se trata de un punto remoto y de difícil acceso”, detalló.