La Cruz Roja Costarricense confirmó que hace pocos minutos fue localizado con vida el hombre de 74 años que fue reportado como desaparecido en la provincia de Guanacaste durante la tarde del pasado domingo 31 de agosto.

Hallazgo en zona montañosa

De acuerdo con los socorristas, el adulto mayor fue encontrado en una zona montañosa, a unos 1.5 kilómetros del sitio donde se había extraviado.

El hombre permaneció varias horas desaparecido, lo que activó un amplio operativo de búsqueda por parte de la Cruz Roja y vecinos de la comunidad.

Traslado en condición crítica

Al momento de ser ubicado, presentaba un cuadro de hipoglucemia, por lo que fue estabilizado en el lugar por los paramédicos y posteriormente trasladado en condición crítica hacia la clínica de La Cruz.

El adulto mayor padece Alzheimer, según el reporte brindado por la Cruz Roja, por lo que requiere medicación constante.