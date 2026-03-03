Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Dos personas resultaron heridas de bala en el sector de La Guácima, Alajuela. Las víctimas fueron atacadas en vía pública.

¿Cómo se dio el hecho?

Vecinos de la comunidad reportaron a las autoridades un tiroteo en horas de la noche.

Cuando las autoridades llegaron al lugar y terminó la balacera, se encontraron a dos personas tendidas sobre la calle con heridas de arma de fuego. Uno de ellos presentó al menos cinco disparos en sus piernas, mientras que el segundo presentó impactos en su abdomen.

¿Y qué hicieron con las víctimas de los impactos de bala?

Fueron trasladadas en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

¿Hay detenidos por este caso?

Se reportan dos personas detenidas por este ataque.

El caso se encuentra en investigación.