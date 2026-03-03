Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Dos personas resultaron heridas de bala en el sector de La Guácima, Alajuela. Las víctimas fueron atacadas en vía pública.
Vecinos de la comunidad reportaron a las autoridades un tiroteo en horas de la noche.
Cuando las autoridades llegaron al lugar y terminó la balacera, se encontraron a dos personas tendidas sobre la calle con heridas de arma de fuego. Uno de ellos presentó al menos cinco disparos en sus piernas, mientras que el segundo presentó impactos en su abdomen.
Fueron trasladadas en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.
Se reportan dos personas detenidas por este ataque.
El caso se encuentra en investigación.