Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un total de 33 personas en condición migratoria irregular fueron detectadas mediante el segundo mayor operativo desplegado por la Policía Profesional de Migración y el PANI en todo el país, y además se apercibió a los familiares de ocho menores de edad, quienes fueron hallados en la vía pública en una condición de riesgo.

El director de la Policía Profesional de Migración, Edwin Miranda, explicó que el operativo se realiza de forma conjunta en todo el país, donde las tres instituciones han abordado los centros de ciudad, y que al momento del balance se contabilizaban 17 personas consultadas entre venezolanas, panameñas, mayoritariamente nicaragüenses y ecuatorianas, con una persona aprehendida en la provincia de Alajuela por tener un impedimento de entrada al país.

Miranda añadió que las operaciones continuarán durante estos meses, siempre trabajando conjuntamente con el Patronato Nacional de la Infancia, la Fuerza Pública y la Policía Profesional de Migración, en tanto que el operativo tuvo lugar en ciudades como San José, Cartago, Alajuela, Heredia, Puntarenas, Limón, Guápiles, San Carlos, Sarapiquí, Paso Canoas y Liberia, y abarcó a 17 venezolanos, 14 nicaragüenses, un panameño y un ecuatoriano.