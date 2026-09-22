Encargados de balneario donde murió menor podrían enfrentar proceso penal

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Los encargados del balneario donde murió una menor de 12 años podrían enfrentar un proceso penal por homicidio culposo, luego de que la niña falleciera tras sufrir una descarga eléctrica al tener contacto con un cable en las instalaciones del lugar.

El hecho ocurrió en Aserrí y ha conmocionado a la comunidad educativa, ya que la menor era estudiante de sétimo año del Colegio San Luis Gonzaga en Cartago.

La joven formaba parte del equipo de fútbol del centro educativo y era muy querida por sus compañeros y docentes, quienes exigen que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.