Aunque la naturaleza de este fenómeno se debate entre el mito y la fe, lo cierto es que las cuatro piedras, que son el corazón del misterio, continúan atrayendo a numerosas personas que buscan un consuelo para sus aflicciones.

La historia local asegura que en lo profundo de ese bosque ateniense se esconde un legado de tradición y poder curativo.

Lo cual crea un rincón único donde la creencia y el entorno natural se entrelazan, formando un patrimonio cultural que, aun latente entre los árboles, representa para la comunidad un símbolo perdurable de esperanza.