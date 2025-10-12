Un motociclista perdió la vida tras colisionar contra un vehículo liviano en Quebrada del Palo, Ciudad Quesada, San Carlos. Pero detrás de esta muerte hay una historia.

¿Qué dice el reporte preliminar?

Al parecer, el motociclista sale expulsado tras el impacto hacia un guindo de unos 30 metros. A la llegada de la Cruz Roja, lo reportan sin signos vitales.

¿Quién es la víctima mortal?

Es identificado como un masculino, de apellidos Anchía Villalobos, de 31 años.

¿Hacia dónde iba el hombre?

Lo que trasciende es que el hombre se levantó muy temprano para ir a su primer día de trabajo como guarda de seguridad, en una cadena de restaurantes de la localidad.

¿Ya se dio con el conductor responsable?

Autoridades no han determinado quién es el conductor responsable. Al parecer, en el vehículo liviano viajaban tres personas, dos de ellas se dieron a la fuga. El que se quedó en la escena dio positivo en prueba de alcoholemia.

El caso se mantiene en investigación.