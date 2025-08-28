Costa Rica registró en solo una semana la mitad de rayos que caen normalmente en un mes, con un pico de 54,000 descargas eléctricas que equivalen a cinco rayos por minuto.

Este fenómeno se concentró principalmente en el Pacífico Norte, donde Guanacaste reportó 29,000 descargas, seguido por el Valle Central con 6,000 y Puntarenas con 4,701 eventos.

El ingeniero eléctrico de CNFL, Freddy Murillo, explicó que las altas temperaturas en estas zonas generan mayor fricción en las nubes, creando las condiciones ideales para esta intensa actividad eléctrica que sorprendió a la población.