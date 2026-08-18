Un adulto mayor en silla de ruedas y de nacionalidad colombiana se convirtió en protagonista de un incidente con un autobús frente al Centro Comercial de Guadalupe, luego de que, aparentemente, varias unidades no le permitieran abordar.

Según la información preliminar, el hombre se colocó frente a una de las unidades y permaneció allí durante aproximadamente 15 minutos, impidiendo que el autobús continuara su recorrido.

¿Qué fue lo que pasó?

Un testigo indicó que el adulto mayor reclamaba que los autobuses no lo trasladaban porque los conductores alegaban que las rampas para personas con discapacidad no funcionaban.

Ante lo ocurrido, la persona indicó que llamó al 9-1-1 para solicitar la presencia de la Policía, pero los oficiales no llegaron al sitio.

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A sombrillazos

Mientras el hombre permanecía frente al autobús, un peatón que pasaba por el lugar decidió intervenir e intentó apartarlo de la unidad.

El adulto mayor se resistió y, durante el forcejeo, terminó cayendo al pavimento junto con su silla de ruedas.

La situación posteriormente subió de tono y ambos terminaron involucrados en una confrontación física.

El hombre utilizó una sombrilla para golpear al peatón, mientras permanecía en el suelo. Por ahora, se desconoce si la persona que intervino tenía alguna relación con la empresa o simplemente intentó ayudar al sujeto.

La Ley 7600 establece que las empresas que no garanticen la accesibilidad podrían exponerse a multas económicas, e inclusive a la cancelación de la concesión o permiso de operación por parte del Consejo de Transporte Público.