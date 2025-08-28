Arline Liang, inspirada por un viaje a Asia, trajo a Costa Rica los helados con frijoles, este dulce y sorprendente tradición.

Hoy sus helados coreanos son un fenómeno en Escazú y San José, una mezcla de nostalgia familiar, valentía emprendedora y sabores que derriten prejuicios con cada cucharada.

Un sabor extraño se transformó en un proyecto de vida y en una oportunidad para otros, recordándonos que a veces lo distinto abre caminos y que atreverse puede convertir lo que hoy sorprende en la tradición de mañana.