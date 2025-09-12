Escrito por: Eduardo Troconis.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional muestra un panorama inesperado en el fútbol costarricense: Saprissa y Alajuelense (un partido menos), se ubican actualmente fuera de los puestos de clasificación a semifinales.

¿Quiénes lideran la clasificación tras 7 partidos?

Liberia (14 pts) Pérez Zeledón (13 pts) Cartaginés (11 pts)* Herediano (11 pts) Saprissa (10 pts) Alajuelense (10 pts)*

Alajuelense y Cartaginés jugarán el 11 de octubre el partido aplazado de la jornada 5 según el calendario oficial de UNAFUT.

De mantenerse este escenario, los dos gigantes del balompié nacional quedarían eliminados prematuramente, un hecho poco común en torneos cortos.

Jornada 8 será clave

Los partidos de este fin de semana será clave para ambos clubes, que deberán reaccionar si no quieren seguir cediendo terreno en un campeonato que ya empieza a definirse en la parte alta de la tabla.