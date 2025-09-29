Una persona murió tras ser víctima de una ataque a balazos en el precario La Tabla, San Rafael Abajo de Desamparados.

Video

El video muestra cómo dos sujetos en motocicleta se acercan a la víctima, el ocupante se baja del medio de transporte, saca un arma de fuego y lo ataca en reiteradas ocasiones. Todo esto en presencia de vecinos que pasaban por el lugar.

Las imágenes revelan que el ahora fallecido trató de refugiarse detrás de un auto que había en el lugar.

Presuntos sicarios

Poco tiempo después las autoridades reportaron la detención de los sospechosos de este ataque.