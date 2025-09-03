En las majestuosas montañas de Monteverde, se vive una experiencia única en el mundo, un tour que combina la emoción del canopy con la familiaridad de andar en bicicleta, pero suspendido a 70 metros de altura sobre cables de hasta 300 metros de longitud.

Esta innovadora actividad desafía los sentidos al pedalear de una montaña a otra, disfrutando de vistas panorámicas espectaculares mientras la bicicleta se desliza de forma segura sobre un carril de cuerda.

Aunque la sensación de vértigo es inevitable, el sistema de seguridad es robusto, permitiendo a los aventureros soltarse incluso de las manos para capturar fotografías inolvidables en medio de las nubes, en lo que constituye una verdadera hazaña de ingeniería y adrenalina costarricense.