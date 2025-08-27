Cada mañana, las damas voluntarias del Hospital San Juan de Dios inician su labor con una sonrisa, llevando más que palabras: entregan amor, compañía y consuelo.
Con más de 80 años de historia, este grupo de mujeres ha tejido una red de apoyo que va desde serenatas y regalos hasta proyectos solidarios como la soda, que financia ayuda para pacientes de escasos recursos.
Son conocidas como los “angelitos de verde”, y su presencia en los pasillos del hospital es sinónimo de esperanza, servicio y una bondad que conmueve.