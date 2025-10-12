Bomberos compartió un emotivo video que captó la llegada a tierra firme del guardaparques que cayó a un precipicio de 30 metros en Isla de Coco.

¿A qué lugar llegaron?

La embarcación 110-1 General José María Cañas Escamilla, del Servicio Nacional de Guardacostas, junto con el guardaparques herido, llegaron a Caldera, donde se les recibió en medio de aplausos.

¿En dónde recibirá atención médica la víctima?

Fue inmediatamente trasladado en una ambulancia de Soporte Avanzado de Vida de Bomberos hasta el Hospital del Trauma, en San José.

Se espera que pronto se dé a conocer detalles del estado de salud del guardaparques.