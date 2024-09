Impugnar una multa es cada vez más frecuente en el país. En lo que llevamos de este año se han apelado más de 25 mil, de un total de 180 mil boletas. Todo el dinero de multas no necesariamente llega a Cosevi. Si impugnas es porque el conductor considera que no hay una razón para que se haya impuesto la multa y además, asegura que el oficial no actuó correctamente. Sin embargo, en ocasiones simplemente el conductor no quiere pagar y por eso apela. Esta acción es cada vez más frecuente en el país.