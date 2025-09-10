Don Manuel encontró en la naturaleza el tesoro sanador que le permitió evitar una cirugía de columna, gracias al trabajo de sus hijos que restauraron la zona del río Palomo, donde nutrias, aves y plantas se convirtieron en su terapia de recuperación.

Proyecto ahora abierto al público para que otros puedan disfrutar de este entorno curativo, lo que muestra cómo la interacción con ecosistemas bien conservados puede tener beneficios significativos para la salud humana, combinando bienestar físico y mental.

Se destaca la importancia de preservar estos espacios no solo por su valor ecológico sino también por su potencial terapéutico, todo ello en un marco de armonía entre el ser humano y su ambiente.